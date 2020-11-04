В США зафиксирован covid-рекорд госпитализации

4 ноября 2020, 18:11[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Количество пациентов с коронавирусом в Соединенных Штатах превысило отметку в 50 тысяч человек. Это самый высокий показатель за последние три месяца.
Национальная система здравоохранения США держится из последних сил. Эксперты говорят о пределе ее возможностей. Уровень госпитализации пациентов с коронавирусом вырос более, чем на 64 процента. В больничных койках лежат 50 176 человек.
«Вирус растет из-за частных общественных собраний, более холодных температур, загоняющих людей в помещения, и усталости от коронавирусных ограничений, которые действуют уже более шести месяцев», — заявляют эксперты.
На мир обрушилась вторая волна коронавируса. Соединенные Штаты лидируют, как в общей коронавирусной статистике, так и в статистике суточных заболеваний.
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