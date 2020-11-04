Австрийские следователи считают, что террорист в Вене действовал один

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4 ноября 2020, 18:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Вена, pixabay.com

Австрийские следователи после изучения видеозаписей свидетелей теракта в Вене выразили мнение, что стрелявший молодой человек действовал в одиночку. Об этом заявил глава МВД страны Карл Нехаммер.

Министр на пресс-конференции в Вене в среду, 4 ноября, отметил, что следователи внимательно изучили все видеоматериалы, предоставленные свидетелями атаки. Подчеркивается, что выдвинутая ранее теория о преступнике-одиночке подтверждается анализом записей.

Ранее в МВД Австрии заявили, что ликвидированный в Вене террорист был досрочно освобожден после тюремного срока за попытку примкнуть к террористической организации.