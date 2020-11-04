В ночь выборов гостей в Белом доме угощали сосисками в тесте и картофелем фри

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4 ноября 2020, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

картофель фри, pixabay.com

Американские журналисты рассказали, что в ночь выборов президента США гостей в Белом доме угощали сосисками и картофелем фри. В настоящий момент в стране ведется подсчет голосов избирателей.

Согласно последней информации, на столе в Белом доме находились сосиски в тесте, причем каждая была накрыта специальным колпаком. Кроме того, гостям предлагали картофель фри, наггетсы из куриного филе, а также десерт.

Ранее сегодня стало известно, что кандидат на пост президента США Джо Байден обошел Дональда Трампа после подсчета голосов в Мичигане.