В ночь выборов гостей в Белом доме угощали сосисками в тесте и картофелем фри
4 ноября 2020, 17:46[ «Аргументы Недели» ]
Американские журналисты рассказали, что в ночь выборов президента США гостей в Белом доме угощали сосисками и картофелем фри. В настоящий момент в стране ведется подсчет голосов избирателей.
Согласно последней информации, на столе в Белом доме находились сосиски в тесте, причем каждая была накрыта специальным колпаком. Кроме того, гостям предлагали картофель фри, наггетсы из куриного филе, а также десерт.
Ранее сегодня стало известно, что кандидат на пост президента США Джо Байден обошел Дональда Трампа после подсчета голосов в Мичигане.
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