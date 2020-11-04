Здание в Бейруте обрушилось через четыре месяца после мощного взрыва в порту

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4 ноября 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: LBCI Nеws

последствия взрыва в Бейруте, Marwan Tahtah/Keystone Press Agency

Через четыре месяца после мощного взрыва в порту Бейрута обрушилось аварийное жилое здание, расположенное в районе Мдавар. Уточняется, что это случилось в результате проливных дождей и порывистого ветра.

Отмечается, что Мдавар является одним из наиболее пострадавших районов Бейрута в результате взрыва в порту 4 августа. Уточняется, что обрушившееся здание являлось аварийным, поскольку получило серьезные повреждения.

Согласно последней информации, в момент случившегося людей в доме не было, вследствие чего никто не пострадал.

Напомним, взрыв в порту Бейрута унес жизни более 190 человек.