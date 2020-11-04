ANSA: Подозреваемого в терроризме выходца из Туниса выслали из Италии
4 ноября 2020, 17:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: ANSA
СМИ со ссылкой на источник сообщили, что выходец из Туниса, напавший на прихожан в церкви Нотр-Дам в Ницце, был выслан из Италии по сигналу спецслужб.
Как уточняется, тунисец подозревается в связях с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России). Кроме того, он может быть родственником предполагаемого главы ячейки ИГ, которого арестовали во Франции в 2016 году. Оба бывали в Италии в период с 2008 по 2015 годы, пояснили в спецслужбах.
Также известно, что тунисец прибыл в Италию по морю в группе из 16 человек в середине октября, позже его выслали из страны. Преступника уже высылали из Европы в 2017 году - он был внесен в список лиц, которым запрещен въезд в Шенгенскую зону.
Ранее глава французского МВД Жеральд Дарманен сообщил, что выходец из Туниса, напавший на прихожан в церкви Нотр-Дам в Ницце, приехал во Францию специально для совершения теракта.
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