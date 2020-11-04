Портал Avia.pro: НАТО контролирует все российские военные авиабазы в Крыму

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4 ноября 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Все военные авиационные базы Российской Федерации, расположенные в Крыму, находятся под контролем НАТО. Соответствующее утверждение высказано в материале, появившемся на страницах СМИ.

Сайт Avia.pro пишет, что в НАТО поступает информация о любых взлетах с крымских объектов российских ВКС. В процитированной публикации говорится, что это доказывает размещенное в интернете видео, на котором, пишет портал, можно увидеть, как дроны, находящиеся у западного побережья Крыма, и корабельные средства РЛС получают сведения о взлетах самолетов РФ.

Ранее в среду сообщалось, что аналитик Василий Кашин спрогнозировал «погром» украинский армии в случае ее нападения на Крым.