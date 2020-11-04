Портал Avia.pro: НАТО контролирует все российские военные авиабазы в Крыму
4 ноября 2020, 16:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Все военные авиационные базы Российской Федерации, расположенные в Крыму, находятся под контролем НАТО. Соответствующее утверждение высказано в материале, появившемся на страницах СМИ.
Сайт Avia.pro пишет, что в НАТО поступает информация о любых взлетах с крымских объектов российских ВКС. В процитированной публикации говорится, что это доказывает размещенное в интернете видео, на котором, пишет портал, можно увидеть, как дроны, находящиеся у западного побережья Крыма, и корабельные средства РЛС получают сведения о взлетах самолетов РФ.
Ранее в среду сообщалось, что аналитик Василий Кашин спрогнозировал «погром» украинский армии в случае ее нападения на Крым.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.