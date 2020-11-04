Недалеко от Белого дома в Вашингтоне четыре человека пострадали после нападения с ножом

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4 ноября 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NBC

машина полиции США, Javier Rojas/Keystone Press Agency

В среду, 4 ноября, в результате нападения с ножом недалеко от Белого дома в Вашингтоне пострадали четыре человека. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники местной полиции.

Данных о состоянии пострадавших в СМИ пока не поступало. Уточняется, что ранения получили трое мужчин и одна женщина, они доставлены в больницу. Их жизни ничто не угрожает. Сотрудники полиции Вашингтона разыскивают трех подозреваемых в нападении.

К настоящему моменту не сообщается, существует ли связь между этим преступлением и серией атак в европейских городах или с выборами в США.