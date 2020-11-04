Экономист Константин Ордов считает, что после выбров в США для России возможны «финансовые сюрпризы»

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4 ноября 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Финансовые власти России заранее подготовились к любому исходу выборов президента США и проработали необходимые механизмы, хотя после голосования в Штатах могут быть «финансовые сюрпризы» для РФ.

По мнению экономиста Константина Ордова, «финансовые рынки отличаются определенной и более возрастающей характеристикой некоего тотализатора, поэтому победа Джо Байдена на сегодняшний день оценивалась в рамках наиболее вероятного сценария, и эти ожидания уже заложены в российский рынок».

Эксперт Ордов считает, что, учитывая оценки некоторых моделей, можно предположить, что ожидаемый негатив политики члена Демократической партии Джо Байдена уже приводит к возникновению рисков в виде роста курса доллара на 5–7 рублей, - сообщает ФБА «Экономика сегодня».

По последним данным, шансы Дональда Трампа и Джозефа Байдена на победу в президентских выборах в США сравнялись. Это стало известно после подсчета 85% голосов избирателей в колеблющемся штате Невада. Победа в Неваде даст кандидату в президенты шесть голосов выборщиков из 270 необходимых.

Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский полагает, что в случае прихода демократа Джозефа Байдена к власти США начнут вводить новые, жесткие санкции в отношении Москвы.