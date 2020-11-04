Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский: в случае победы Байдена Россию ждет обвал экономики
4 ноября 2020, 10:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
Дмитрий Голубовский полагает, что в случае прихода демократа Джозефа Байдена к власти США начнут вводить новые, жесткие санкции в отношении Москвы. Тогда экономику России ждет кризис наподобие того, что был в 2014 году.
"Я думаю, что в случае санкций мы получим опять двузначную инфляцию, как в 2014 году, но это уже будет надолго", - отметил Голубовский. Он ждет девальвации рубля в случае победы Байдена. Доходы россиян упадут. "Если дефицитный бюджет, бюджет нечем финансировать, бюджетникам платить не будут", - считает финансовый аналитик.
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