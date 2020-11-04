Политолог Дмитрий Ефремов объяснил, кто из кандидатов в президенты США более выгоден Москве

Аргументы Недели → Политика 13+

4 ноября 2020, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]

Белый дом, фото: pixabay.com

Эксперт аналитического холдинга Финансового Университета при Правительстве РФ Дмитрий Ефремов высказал свое мнение, кто из кандидатов в президенты США может быть более выгодным для России.

Если победит Дональд Трамп, мало что изменится во внешней политике Штатов, считает Ефремов, сообщает радио Sputnik.

В случае победы Джо Байдена возможен возврат к временам правления Барака Обамы, поскольку "Байден во многом вышедший чиновник из его администрации". Это будет возврат к серьезной конфронтации с Москвой, возможно, в более жесткой форме, полагает эксперт.

Выборы президента США-2020: у Байдена больше голосов выборщиков.