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Политолог Дмитрий Ефремов объяснил, кто из кандидатов в президенты США более выгоден Москве

, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]

Политолог Дмитрий Ефремов объяснил, кто из кандидатов в президенты США более выгоден Москве
Белый дом, фото: pixabay.com

Эксперт аналитического холдинга Финансового Университета при Правительстве РФ Дмитрий Ефремов высказал свое мнение, кто из кандидатов в президенты США может быть более выгодным для России.

Если победит Дональд Трамп, мало что изменится во внешней политике Штатов, считает Ефремов, сообщает радио Sputnik.

В случае победы Джо Байдена возможен возврат к временам правления Барака Обамы, поскольку "Байден во многом вышедший чиновник из его администрации". Это будет возврат к серьезной конфронтации с Москвой, возможно, в более жесткой форме, полагает эксперт.

Выборы президента США-2020: у Байдена больше голосов выборщиков.

НС

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