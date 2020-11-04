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Эксперт Константин Блохин считает ситуацию с выборами в США неопределенной

, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт Константин Блохин считает ситуацию с выборами в США неопределенной
флаг США, фото: pixabay.com

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал ситуацию с выборами главы государства в США. Он считает, что COVID-19 на время "смешал все козыри Трампу".

Но в настоящее время непонятно, по мнению Блохина, кто одержит победу, сообщает RT. Это связано с тем, что многие голосовали удаленно, нужно время, чтобы учесть все голоса.

Политолог Дмитрий Ефремов объяснил, кто из кандидатов в президенты США более выгоден Москве.

НС

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