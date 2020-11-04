Штаб Байдена готов к обращению Трампа в суд

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4 ноября 2020, 12:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Джозеф Байден, фото: globallookpress.com/ Kevin Dietsch - Pool via CNP

Избирательный штаб кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена готов через суд добиваться обработки надлежащим образом всех бюллетеней, поданных на всеобщих выборах в стране.

Менеджер кампании О'Мэлли-Диллон заявила, что у демократов готовы команды юристов для оспаривания итогов выборов, если Трамп начнет этот процесс первым. Она выразила уверенность, что юристы Байдена одержат победу.

В штабе Байдена считают возмутительным и ошибочным заявление Трампа об искусственной остановке подсчета голосов на выборах президента США ради победы Байдена.

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением по поводу голосования на президентских выборах. Он считает свою победу бесспорной, а Джо Байдена обвинил в нечестной игре.