Штаб Байдена готов к обращению Трампа в суд

4 ноября 2020, 12:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Избирательный штаб кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена готов через суд добиваться обработки надлежащим образом всех бюллетеней, поданных на всеобщих выборах в стране.
Менеджер кампании О'Мэлли-Диллон заявила, что у демократов готовы команды юристов для оспаривания итогов выборов, если Трамп начнет этот процесс первым. Она выразила уверенность, что юристы Байдена одержат победу.
В штабе Байдена считают возмутительным и ошибочным заявление Трампа об искусственной остановке подсчета голосов на выборах президента США ради победы Байдена.
Президент США Дональд Трамп выступил с обращением по поводу голосования на президентских выборах. Он считает свою победу бесспорной, а Джо Байдена обвинил в нечестной игре.
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