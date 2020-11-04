Avia.pro: Армения пыталась атаковать ракетами азербайджанский аэродром с турецкими F-16

Аргументы Недели → В мире 13+

4 ноября 2020, 09:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Тактические ракетные комплексы «Точка-У», Vadim Savitsky / globallookpress.com

Армия Армении пыталась атаковать ракетами азербайджанский аэродром, на территории которого находились турецкие истребители F-16. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах российской сетевой прессы.

Некоторое время назад стало известно об армянском ударе по городским кварталам Гянджи. Как пишет интернет-ресурс Avia.pro, на самом деле целью атаки был аэродром с самолетами F-16, однако средства радиоэлектронного подавления, имеющиеся на вооружении Азербайджана, нарушили работу систем, отвечающих за наведение ракет. Результатом этого стало попадание боеприпасов в гражданские объекты.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что военный эксперт Алексей Рамм допустил сценарий, при котором наступающие в Нагорном Карабахе силы Баку отрежут непризнанную республику от Армении.