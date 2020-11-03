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Военный аналитик Алексей Рамм: армия Азербайджана может отрезать Карабах от Армении

, 17:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Независимая газета»

Военный аналитик Алексей Рамм: армия Азербайджана может отрезать Карабах от Армении
Боец армии Нагорного Карабаха, Celestino Arce Lavin / globallookpress.com

Вооруженные силы Азербайджана могут отрезать Нагорный Карабах от Армении. Такой вариант развития событий в зоне конфликта в разговоре с представителями СМИ допустил военный аналитик Алексей Рамм.

Как отметил специалист, в настоящий момент армия Баку продолжает наступление вдоль южной границы Карабаха и Ирана в направлении Шуши с выходом к Лачинскому коридору. Если азербайджанские подразделения достигнут своей цели, непризнанная республика окажется отрезанной от армянской территории. Результатом этого станет нарушение снабжения карабахской армии, спрогнозировал Рамм.

Ранее появилась информация, согласно которой в Сирии две группы протурецких боевиков перебежали к курдам, чтобы избежать отправки в Азербайджан.

ДЦ

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