В Сирии две группы протурецких боевиков сдались курдам, чтобы избежать отправки в Азербайджан
3 ноября 2020, 15:14[ «Аргументы Недели» ]
В Сирии две группы, состоящие из протурецких боевиков, сдались курдам, чтобы избежать отправки в Азербайджан, который участвует в вооруженном конфликте на территории Нагорного Карабаха. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевых СМИ.
По информации, приведенной изданием North Press, в общей сложности тринадцать боевиков перешли на сторону одного из курдских формирований в районе города Заркана. По словам перебежчиков, они дезертировали, чтобы не попасть в Азербайджан.
Ранее во вторник в сети появилось сообщение, согласно которому в Нагорном Карабахе уничтожили колонну элитного азербайджанского спецназа.
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