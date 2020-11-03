В Сирии две группы протурецких боевиков сдались курдам, чтобы избежать отправки в Азербайджан

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3 ноября 2020, 15:14 [ «Аргументы Недели» ]

Вооруженные люди, Morukc Umnaber / globallookpress.com

В Сирии две группы, состоящие из протурецких боевиков, сдались курдам, чтобы избежать отправки в Азербайджан, который участвует в вооруженном конфликте на территории Нагорного Карабаха. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевых СМИ.

По информации, приведенной изданием North Press, в общей сложности тринадцать боевиков перешли на сторону одного из курдских формирований в районе города Заркана. По словам перебежчиков, они дезертировали, чтобы не попасть в Азербайджан.

Ранее во вторник в сети появилось сообщение, согласно которому в Нагорном Карабахе уничтожили колонну элитного азербайджанского спецназа.