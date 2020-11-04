Владимир Джабаров оценил результаты голосования в ключевых штатах США
4 ноября 2020, 08:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Предварительные результаты голосования на выборах президента США в ключевых штатах показывают успех действующего главы государства Дональда Трампа, полагает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Он отметил, что по голосам выборщиков Трамп пока не лидер, нужен учет бюллетеней, которые отправлены за кандидатов по почте. По мнению Джабарова, подсчет всех голосов займет неделю.
Сенатор полагает, что чем меньше разрыв между кандидатами, тем вероятнее всего беспорядки в Штатах, "на это заряжено американское общество".
Джабаров считает Байдена "неудачной кандидатурой", поэтому Трамп имеет успех. "Пожилой кандидат, который путается или забывает речь. Непонятна избирателям кандидатура вице-президента", - подчеркнул парламентарий. Джабаров также отметил, что для России все равно, кто станет американским лидером.
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