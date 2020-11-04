Политолог Андрей Коробков рассказал об

Профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннеси Андрей Коробков отметил, что объявленный результат выборов президента в США может не соответствовать реальному по многим причинам.
Первое, на что указал эксперт - это то, что с большой долей вероятности результаты выборов в ряде штатов будут оспариваться проигравшей стороной. Куча адвокатов различных партий находятся в штатах, где идет напряженная борьба. Скорее всего, можно ожидать скандалы, считает Коробков, сообщает радио Sputnik.
"Второе то, что очень большая часть бюллетеней (больше, чем в 2 раза по сравнению с 2016 годом) была направлена по почте", - подчеркнул политолог. В каждом штате свои правила подсчета этих блоков бюллетеней.
Коробков полагает, что будут судебные иски, которые в результате оттянут финальное решение по выборам.
Трамп убежден, что Республиканская партия лидирует на выборах.