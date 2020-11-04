Политолог Андрей Коробков рассказал об

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4 ноября 2020, 07:39 [ «Аргументы Недели» ]

флаг США, фото: pixabay.com

Профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннеси Андрей Коробков отметил, что объявленный результат выборов президента в США может не соответствовать реальному по многим причинам.

Первое, на что указал эксперт - это то, что с большой долей вероятности результаты выборов в ряде штатов будут оспариваться проигравшей стороной. Куча адвокатов различных партий находятся в штатах, где идет напряженная борьба. Скорее всего, можно ожидать скандалы, считает Коробков, сообщает радио Sputnik.

"Второе то, что очень большая часть бюллетеней (больше, чем в 2 раза по сравнению с 2016 годом) была направлена по почте", - подчеркнул политолог. В каждом штате свои правила подсчета этих блоков бюллетеней.

Коробков полагает, что будут судебные иски, которые в результате оттянут финальное решение по выборам.

Трамп убежден, что Республиканская партия лидирует на выборах.