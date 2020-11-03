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Трамп убежден, что Республиканская партия лидирует на выборах

, 22:42 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп убежден, что Республиканская партия лидирует на выборах
Дональд Трамп, фото: twitter.com/realDonaldTrump

Дональд Трамп убежден, что Республиканская партия уверенно лидирует на выборах, проходящих в Соединенных Штатах Америки.  В США 3 ноября проходят всеобщие выборы и выборы президента.

Трамп заявил, что республиканцы лидируют даже в «колеблющихся» штатах. По словам главы Белго дома, он узнал, что республиканцы хорошо идут во Флориде, Аризоне, в Техасе - даже очень хорошо.

В ходе посещения одного из избирательных участков в штате Флорида действующий президент призвал соотечественников к преодолению межпартийных распрей.

Отметим, более 100 миллионов граждан США на этих выборах проголосовали досрочно. Соперник Трампа - республиканец Джо Байден.

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