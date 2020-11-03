Эксперт Владимир Оленченко считает, что Литва принесла свою экономику в жертву политике против России и БелАЭС

В Литве начал исполняться государственный закон по бойкоту электроэнергии из Белоруссии с БелАЭС.
Электроэнергия в Литву в настоящее время подается из Швеции.
В свое время литовские власти в угоду ЕС отказались от российкой электроэнергии. В Литву был построен электрокабель из Швеции, поставляющий электроэнергию с шведских атомных станций. Электричество в Литве стало дороже, чем в соседних Латвии и Эстонии. По сравнению с шведским предложением, электроэнергия с БелАЭС по стоимости обходится в три раза дешевле. Белорусская энергия значительно дешевле европейских альтернатив.
Политика Вильнюса в отношении БелАЭС играет против литовских национальных интересов,
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, комментируя закон по бойкоту электроэнергии с белорусский АЭС, заявил, что политика Вильнюса в отношении БелАЭС играет против литовских национальных интересов.
«Внутри Литвы сформировалось лобби, которое не желает платить за шведскую энергию при наличии белорусского предложения. У Вильнюса не находится экономических аргументов, чтобы возражать данным претензиям, поэтому литовское руководство вместе с президентом Гитанасом Науседой использует политическую риторику», - сказал эксперт Владимир Оленченко в интервью ФБА «Экономика сегодня»
В Белоруссии первый энергоблок Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны.