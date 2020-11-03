Минэнерго Белоруссии: Первый энергоблок БелАЭС включен в энергосистему страны

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3 ноября 2020, 17:19 [ «Аргументы Недели» ]

БелАЭС, фото с сайта belaes.by

В Белоруссии первый энергоблок Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны. Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200".

Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE.

Пуск первого энергоблока БелАЭС состоялся 20 августа, его подключение к энергосистеме запланировано на 7 ноября, ввод в эксплуатацию – в первом квартале 2021 года.

Министерство энергетики республики во вторник, 3 ноября, сообщило о включении в 12:03 турбогенератора первого энергоблока Белорусской АЭС в объединенную энергосистему страны.

Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.