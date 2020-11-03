Глава МИД РФ Лавров: в зоне конфликта в Нагорном Карабахе действуют около двух тысяч иностранных наемников

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3 ноября 2020, 18:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Сергей Лавров, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россию беспокоит интернационализация нагорно-карабахского конфликта и привлечение боевиков с Ближнего Востока. Лавров сообщил, что в зоне конфликта Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе находится около двух тысяч наемников.

По словам главы российского МИД, Москва неоднократно призывала внешних игроков использовать свои возможности для пресечения переброски наемников.

Лавров в интервью газете "Коммерсантъ" подчеркнул, что эта тема неоднократно обсуждалась президентом России Владимиром Путиным в разговорах с президентами Армении Николом Пашиняном и Азербайджана и Ильхамом Алиевым, а также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Азербайджан сообщил о методичном «выдавливании» армянских военных с позиций в Карабахе