Когда ждать реакцию рубля на президентские выборы в США

Эксперты считают, что после выборов президента США, возможно, как-то изменится курс рубля. Выборы президента в Соединенных Штатах проходят во вторник, 3 ноября.
3 ноября на Московской бирже курс доллара пошел вниз, в течение дня падал до 79,26 руб, но к вечеру поднялся выше 79,5 руб. Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", сообщил, что новости о дальнейшей судьбе рубля стоит ждать послезавтра, в четверг, 5 ноября, - пишет интернет-издание "Свободная пресса". Аналитик пояснил, что 4 ноября в России выходной, "реагировать на исход американских выборов наши активы, включая рубль, будут уже в четверг, когда состоится заседание Федерального резерва, за которым последует пятничный ключевой отчет по занятости в США".
Если Вашингтон продолжит санкционную политику, курс доллара может достигнуть 120 рублей?
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