Российский рубль ожидает серьёзное падение

Аргументы Недели → Экономика 13+

2 ноября 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]

После президентских выборов в США российский рубль ожидает значительное ослабление. Если Вашингтон продолжит санкционную политику, курс доллара может достигнуть 120 рублей. Это приведёт к блокировке долговых операций для российских компаний по долговым бумагам.



Победа Байдена обозначит снятие санкций с Ирана, что приведёт к увеличению объёма нефти на мировом рынке. Дешёвая ближневосточная нефть будет выдавливать российские компании из многих европейских стран.



По заявлениям экспертов, за последние три десятилетия национальная валюта обесценилась по отношению к американскому доллару в десятки тысяч раз. Только с начала года рубль подешевел более чем на 20%. На его положение негативное воздействие оказывают цены на нефть, а также расширение карантинных ограничений. Несмотря на сложную картину, российские власти не видят причин для беспокойства. Глава российского государства Владимир Путин на инвестфоруме «ВТБ Капитал» сообщил, что властям удаётся стабилизировать ситуацию. Государство уже имеет опыт «отключения» экономики от изменений ценовых котировок на углеводороды. Рубль может укрепить своё положение только в случае положительного развития мировой экономики, увеличения спроса на нефть и газ, отсутствие санкций.



