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Посол РФ в Австрии: россиян среди пострадавших в результате теракта в Вене нет

, 14:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 1

Посол РФ в Австрии: россиян среди пострадавших в результате теракта в Вене нет
Вена, pixabay.com

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский во вторник, 3 ноября, заявил, что посольство не располагает данными о наличии граждан Российской Федерации среди пострадавших в ходе теракта в Вене.

Любинский отметил, что посольство РФ находится в настоящий момент в тесном контакте с правоохранительными органами Австрии. Сейчас никаких подтверждений вероятности нахождения россиян среди пострадавших в хоте атаки в Вене у дипломатов нет.

Подчеркивается также, что никто из сотрудников российских представительств, работающих на территории Австрии, не пострадал.

ЕТ

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