Спасатели раскрыли подробности спасения девочки через 91 час после землетрясения в Турции
3 ноября 2020, 14:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: NTV
Спасатели рассказали подробности спасения трехлетней девочки, которую извлекли из-под завалов через 91 час после разрушительного землетрясения в турецком Измире. Дом, в котором находился ребенок, обрушился.
Один из спасателей сообщил, что девочка выжила, поскольку укрылась в пространстве между посудомоечной и стиральной машинами. Сотрудники экстренных служб работали на месте обрушения дома и внезапно услышали голос. Они подобрались ближе и выяснили, что под обломками находится ребенок. Девочка по имени Айда заявила, что с ней все в порядке.
Спасатели вскрыли бетон и увидели, что малышка находится в пустом промежутке между стиральной машиной и посудомойкой. Ее попросили помахать ее рукой, после чего она помахала и улыбнулась взрослым. Спасатель заявил, что его и коллег поразили "сияющие глаза" девочки.
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