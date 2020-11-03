При аварии с участием катера в турецкой Анталье погиб гражданин России
3 ноября 2020, 13:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В результате аварии с участием катера в турецкой Анталье во вторник, 3 ноября, погиб один гражданин России. Соответствующую информацию предоставили сегодня днем сотрудники генерального консульства.
Представитель генконсульства России в Анталье заявил, что утром 3 ноября прогулочный катер с 32 туристами на борту вышел в море с однодневной экскурсионной программой. Около 10.00 судно село на подводные скалы неподалеку от мыса у крепости Аланьи, а затем затонуло.
Пассажиров высадили на отмель. В ходе поисково-спасательных работ в трюме затонувшего катера нашли тело гражданина России 1983 года рождения.
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