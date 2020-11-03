Катер с туристами перевернулся в Анталье

3 ноября 2020, 12:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: Haberturk
Днем во вторник, 3 ноября, стало известно, что в турецкой Анталье перевернулся катер с туристами. Соответствующую информацию предоставили сегодня журналисты, ссылаясь на осведомленные источники.
Согласно последним данным, в настоящий момент на месте происшествия проводится спасательная операция. Информации о причинах и обстоятельствах случившегося в СМИ пока не поступало. Сообщений о пострадавших в ходе аварии сейчас также нет.
Напомним, ранее в Турции произошло разрушительное землетрясение. Жертвами подземных толчков стали 105 человек.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.