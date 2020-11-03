Катер с туристами перевернулся в Анталье

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3 ноября 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Haberturk

след от катера, pixabay.com

Днем во вторник, 3 ноября, стало известно, что в турецкой Анталье перевернулся катер с туристами. Соответствующую информацию предоставили сегодня журналисты, ссылаясь на осведомленные источники.

Согласно последним данным, в настоящий момент на месте происшествия проводится спасательная операция. Информации о причинах и обстоятельствах случившегося в СМИ пока не поступало. Сообщений о пострадавших в ходе аварии сейчас также нет.

Напомним, ранее в Турции произошло разрушительное землетрясение. Жертвами подземных толчков стали 105 человек.