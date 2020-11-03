Глава МИД Италии призвал Европу к совместным действиям против терроризма

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3 ноября 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]

флаг Италии, фото: pixabay.com

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо выступил с призывом к европейским государствам совместно действовать против терроризма. Так он прокомментировал серию терактов, которые произошли сегодня ночью в Австрии.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подчеркнул, что в общем европейском доме нет места ненависти и насилию, сообщает "Мир 24".

Трамп назвал теракт в Вене «гнусным» и призвал прекратить нападения на людей.

Ночному нападению в столице Австрии подверглись сразу 6 объектов, в их числе синагога, 2 ресторана и еврейский культурный центр. Террористы стреляли по всем, кто попадался им на пути. По последним данным, погибли четверо.