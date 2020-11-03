Глава МИД Италии призвал Европу к совместным действиям против терроризма
3 ноября 2020, 12:22[ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо выступил с призывом к европейским государствам совместно действовать против терроризма. Так он прокомментировал серию терактов, которые произошли сегодня ночью в Австрии.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подчеркнул, что в общем европейском доме нет места ненависти и насилию, сообщает "Мир 24".
Ночному нападению в столице Австрии подверглись сразу 6 объектов, в их числе синагога, 2 ресторана и еврейский культурный центр. Террористы стреляли по всем, кто попадался им на пути. По последним данным, погибли четверо.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.