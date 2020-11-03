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Трамп назвал теракт в Вене «гнусным» и призвал прекратить нападения на людей

, 09:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Трамп назвал теракт в Вене «гнусным» и призвал прекратить нападения на людей
президент США Дональд Трамп, Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал стрельбу в Вене, которая произошла накануне вечером, "гнусным актом терроризма". Политик призвал прекратить атаки на мирных жителей.

Трамп заявил, что после теракта молится с жителями Вены. По словам американского лидера, подлые нападения на невинных людей должны прекратиться. Политик также подчеркнул, что США стоят в борьбе с терроризмом плечом к плечу с Австрией, Францией и Европой в целом.

Накануне вечером в Вене произошла стрельба в шести точках города, в частности, рядом с синагогой. Погибли три человека.

ЕТ

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