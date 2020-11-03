На первом открывшемся в США участке американцы единодушно проголосовали за Байдена
3 ноября 2020, 11:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: CNN
Журналисты во вторник предоставили результаты голосования на выборах президента Соединенных Штатов Америки на первом открывшемся участке, расположенном в поселке Диксвилл-Нотч в Нью-Гэмпшире.
Избирательный участок в Диксвилл-Нотч был открыт сразу после полуночи по местному времени. Из-за малонаселенности поселка результаты голосования обнародовали сразу. Пять американцев, проживающих в данном населенном пункте, единогласно проголосовали за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
В соседнем населенном пункте под названием Милсфилд результаты голосования также были обнародованы раньше остальных. Известно, что там 16 граждан поддержали действующего лидера США Дональда Трампа, а Байдену голоса отдали лишь пять человек.
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