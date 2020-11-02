Трамп заявил, что уверен в своей победе на выборах

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2 ноября 2020, 22:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Дональд Трамп. Фото: pixabay.com

Президент США Дональд Трамп заявил об уверенности в своей победе на президентских выборах, несмотря на отставание по популярности среди американцев от Джозефа Байдена.

Американский лидер заявил о лживости опросов, говорящих о популярности Байдена и добавил, что «во всех настоящих опросах мы действительно выглядим очень хорошо».

«Мы одержим крупную победу. Мы пошлем им такой сигнал, какой они никогда раньше не видели», - подчеркнул президент, адресуя обращение социологическим службам.

Он также отметил, что в 2016 году американцы «избрали президентом аутсайдера», который «поставил Америку на первое место».

Ранее сообщалось, что власти США не исключают, что после выборов в стране могут начаться насильственные протесты.