Власти США не исключают, что после выборов в стране могут начаться насильственные протесты

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2 ноября 2020, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп все четыре года с 2016 готовил почву для повторного переизбрания.



На 3 ноября в США назначены выборы президента, а также в Палату Представителей и Сенат. Американское общество за свою историю никогда не было так поляризовано. Власти не исключают, что после выборов в стране могут начаться насильственные протесты.



Трамп неоднократно заявлял, что он откажется признавать победу Байдена при любом раскладе. Проигрыш возможен только в случае кражи голосов демократами, считает глава Белого Дома. Согласно социологическим опросам, демократы на досрочных выборах голосовали намного чаще, чем республиканцы. Однако победителя можно будет узнать только после подсчёта голосов.



В последние дни обе партии ведут судебные войны. Борьба идёт за подсчёт голосов, направленных по почте. Республиканцы считают, что бюллетени можно принимать только после 3 ноября. Верховный Суд вынес решение, по которому в ряде штатов бюллетени будут приниматься в течение нескольких дней после даты голосования. Остальные голоса будут аннулированы.



За время своего правления Трамп назначил трёх судей в Верховный Суд США, чтобы иметь там опору. Можно не сомневаться, Республиканская партия настроена на серьёзную борьбу. Конституция США никак не регулирует переходный период между выборами и инаугурацией. Трамп начал создавать условия для своего переизбрания сразу на следующий день после победы на выборах в 2016 году.



