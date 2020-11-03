Зеленский допустил вероятность роспуска Рады в случае «политического коллапса»

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3 ноября 2020, 07:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Зеленский, Maksym Polishchuk /globallookpress.com

Если в Раде назреет реальный политический конфликт и от нее не будет поддержки, парламент может быть распущен, заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы "Свобода слова".

"Если я увижу, что в Раде и в «Слуге народа» в первую очередь, депутаты которой попали в Раду благодаря мне и поддержке общества, <...> полный разнос, я допускаю в том числе и тот вариант, который вы озвучили (о досрочном прекращении полномочий парламента)", – сказал Зеленский.

Украинский лидер также заявил, что для выхода из "конституционного коллапса" судьи Конституционного суда (КС) должны уйти в отставку.

На заседании фракции "Слуга народа" президент Украины заявил о невозможности восстановления антикоррупционного законодательства в стране без увольнения судей Конституционного суда. Он призвал фракцию поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КС.

Зеленский: Решение КС Украины о коррупции связано с «заговором олигархов» против него.