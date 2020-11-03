Депутат Госсовета Крыма Гемпель заявил, что Франция заблуждается насчет «аннексии полуострова»

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3 ноября 2020, 07:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ласточкино гнездо, pixabay.com

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что власти Франции глубоко заблуждаются, называя полуостров "аннексированной территорией".

Ранее французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан провел телефонные переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, в рамках которых подтвердил неизменность позиции Франции – страна не признает "незаконную аннексию Крыма".

Юрий Гемпель в рамках беседы с журналистами заявил, что Франция проводит непоследовательную политику – президент страны Эммануэль Макрон говорит о выстраивании диалога с Россией, а МИД заявляет об "аннексии полуострова". Уточняется также, что все претензии Украины на Крым являются фейковыми и не будут иметь каких-либо последствий.