Депутат Госсовета Крыма Гемпель заявил, что Франция заблуждается насчет «аннексии полуострова»
3 ноября 2020, 07:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что власти Франции глубоко заблуждаются, называя полуостров "аннексированной территорией".
Ранее французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан провел телефонные переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, в рамках которых подтвердил неизменность позиции Франции – страна не признает "незаконную аннексию Крыма".
Юрий Гемпель в рамках беседы с журналистами заявил, что Франция проводит непоследовательную политику – президент страны Эммануэль Макрон говорит о выстраивании диалога с Россией, а МИД заявляет об "аннексии полуострова". Уточняется также, что все претензии Украины на Крым являются фейковыми и не будут иметь каких-либо последствий.
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