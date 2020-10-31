Аксенов заявил, что не подаст в отставку из-за нехватки воды в Крыму

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31 октября 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Аксенов, фото: vk.com/aksenovrk

Сергей Аксенов заявил, что не собирается подавать в отставку из-за нехватки воды в Крыму и переезжать с полустрова в Москву. В Крыму, возможно, ужесточат график подачи воды, так как в водохранилищах иссякают запасы, а погода в регионе засушливая.

На днях Аксенов сообщил о том, что в Симферополе воду людям в дома будут подавать в сутки по два часа утром и вечером.

Сегодня журналисты поинтересовались у главы Крыма его реакцией на дефицит воды и возможную смену его деятельности, ссылаясь на информацию некоторых телеграм-каналов о том, что его переведут на работу в Госдуму РФ. Аксенов ответил, что сегодня никуда уходить не собирался. По его словам, а "дальше - как руководство страны скажет".

В Симферополе 31 октября под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марата Шакирзяновича Хуснуллина состоялось рабочее совещание по вопросу реализации ФЦП и комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым, а также жилищного и дорожного строительства.