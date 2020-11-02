Press Emblem Campaign заявила о 442 представителях СМИ, погибших от коронавируса
2 ноября 2020, 22:00[ «Аргументы Недели» ]
По меньшей мере, 442 представителя СМИ из 52 стран погибли от коронавируса с начала марта. Об этом заявили в международной организации Press Emblem Campaign (PEC), сообщается на сайте Союза журналистов России.
Кроме того, 63 журналиста были убиты при различных обстоятельствах с января, поэтому общее количество жертв - 500 журналистов.
По словам генсекретаря PEC Блез Лемпен, «это чрезвычайно серьёзные и беспрецедентные потери». Она отметила, что на карту поставлена безопасность всех журналистов, которые работают на местах для освещения ситуации на фоне пандемии.
«Поскольку вторая волна только началась, мы призываем все заинтересованные стороны внимательнее отнестись к защите работников СМИ, не мешая им выполнять свою работу», – сказала Лемпен.
Ранее сообщалось, что ведущие «Голос Америки» и «России-24» публично разругались.
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