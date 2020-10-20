Ведущие «Голос Америки» и «России-24» публично разругались

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20 октября 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

ведущие "Голос Америки" и "России-24" на фото из соцсетей

На facebook произошла небольшая перепалка между ведущими телеканалов «Голос Америки» и «Россия-24». До публичных обвинений в адрес друг друга журналисты были хорошо знакомы. Зачем они это сделали, не очень понятно.

Перепалку начал ведущий телеканала «Голос Америки» Рафаэль Сааков. Его возмутил проект телеканала «Россия-24», в котором использовался бренд «Голос Америки».

«Очередное дно. Телеканал «Россия-24» запустил к выборам в США ежедневную программу под названием «Голос Америки»... Ау, Стасик», — написал ведущий телеканала «Голос Америки» и обратился к коллеге с телеканала «Россия-24» Станиславу Натанзону: «тебе-то самому не стыдно произносить в кадре «Это Голос Америки, я - Стас Натанзон»? Про твое начальство, которое позволило такое выдать в эфир, я вообще молчу, но ты же должен понимать, на что соглашаешься...»

Ведущий новой телепередачи на «России-24» Стас Натанзон призыв Рафаэля Саакова услышал и ответил в комментариях: «Раф, по-моему, Голос Америки - вполне себе ироничное название. Мы и шапку сделали в такой же ироничной манере. Но ты бы сбавил обороты и не переходил на личности. По-моему, куда большее дно работать в настоящем, неироничном Голосе Америки».

Но эта ремарка была не единственной. Еще одну ведущий телеканала «Голос Америки» удалил, а после этого заблокировал ведущего «России-24» на фейсбуке. Стасу Натанзону пришлось парировать на свой страничке.

«Раф, у вас в VOA так принято: сначала громогласно задавать вопрос, а потом, получив ответ, который не нравится, стирать его и отвечающего банить?», — написал ведущий «России-24»: «Так ты тогда вопросов не задавай, если ответов боишься Удачи, старик».

До этой перепалки Рафаэль Сааков и Станислав Натанзон были хорошими приятелями. Они учились на одном курсе на факультете журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. После получения диплома Станислав Натанзон начал работать в структуре ВГТРК, а Рафаэль Сааков ушел на BBC.

Зачем они поругались не очень понятно. Дискуссии на темы внешней политики уместны между Лавровым и Помпео. Споры на тему эфирной политики выглядят разумными, когда их ведет руководство телеканалов.

Новый телевизионный проект был запущен на телеканале «Россия-24». Это значит руководство телеканала его утвердило. Под передачу выделили эфирное время.