Додон потребовал у оппозиции извинений за «обещанную со стороны госструктур фальсификацию выборов»

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2 ноября 2020, 20:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Игорь Додон. Фото: сайт Кремля

Президент Молдавии Игорь Додон потребовал извинений от своих оппонентов, которые в ходе предвыборной кампании утверждали, что государственными структурами готовится фальсификация итогов президентских выборов.

«Теперь вы довольны итогами выборов? Уже ничего не фальсифицировано?» – сказал Додон.

До начала избирательной кампании лидер проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду утверждала, что независимый кандидат Игорь Додон готовит подтасовку результатов голосования.

По итогам голосования 1 ноября во второй тур прошли Додон и Санду, при этом оппозиционный конкурент обошла действующего президента Молдавии на 3,53%.

Ранее сообщалось, что Додон выразил уверенность в своей победе во втором туре выборов.