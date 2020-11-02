Додон потребовал у оппозиции извинений за «обещанную со стороны госструктур фальсификацию выборов»
2 ноября 2020, 20:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Молдавии Игорь Додон потребовал извинений от своих оппонентов, которые в ходе предвыборной кампании утверждали, что государственными структурами готовится фальсификация итогов президентских выборов.
«Теперь вы довольны итогами выборов? Уже ничего не фальсифицировано?» – сказал Додон.
До начала избирательной кампании лидер проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду утверждала, что независимый кандидат Игорь Додон готовит подтасовку результатов голосования.
По итогам голосования 1 ноября во второй тур прошли Додон и Санду, при этом оппозиционный конкурент обошла действующего президента Молдавии на 3,53%.
Ранее сообщалось, что Додон выразил уверенность в своей победе во втором туре выборов.
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