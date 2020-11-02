В Женеве закрываются рестораны и магазины

Аргументы Недели → В мире 13+

2 ноября 2020, 19:41 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Владельцы ресторанов и магазинов в Женеве готовятся к закрытию. Это предписано новыми covid-мерами, которые связаны с обострением пандемии.

Главная больница Женевы уже почти заполнена. Медики уже говорят о скорой перетранспортировке пациентов в менее загруженные кантоны.

«Ситуация драматическая», — заявил руководитель женевской университетской больницы Бертран Леврат: «В ближайшее время ожидается начало перевозки пацинетов с коронавирусом. Это будет сделано при помощи вертолетов.

В Швейцарии существенно обострилась коронавирусная обстановка. В странах Европы уже вводят жесткие ограничения на передвижения и собрания. Швейцарские власти пытаются избежать столь радиальных мер, поэтому вводят более мягкие ограничения.

В Женеве находятся ряд мировых организаций. Там дислоцируется отделение ООН, штаб-квартира ВТО и, по иронии судьбы, Всемирная организация здравоохранения.

Пока в Женеве закрывают рестораны, магазины. Кроме того, там ограничены собрания. Люди не могут собираться больше пяти человек в одном месте.