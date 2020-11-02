В Европе вводят жесткие ограничения

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2 ноября 2020, 19:20 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Париж в эпоху коронавируса на фото globallookpress.com/ Alexis Sciard via imago-imag

Сразу в нескольких странах Европы ужесточили антикоронавирусные меры. Там ввели жесткие ограничения. Это уже спровоцировало протесты.

Антикоронавирусные меры были усилены в Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Испании. Там ужесточились ограничения на передвижения и собрания.

«Эти меры вызвали сопротивление среди либертарианцев, теоретиков заговора, владельцев бизнеса и самозанятых граждан», — комментируют происходящее эксперты: «Либертарианцы рассматривают ограничение, как посягательство на их личную свободу. Теоретики заговора называют вирус мистификацией. Предприниматели и самозанятые граждане обеспокоены своим будущим».

Ограничения были введены в связи с второй волной пандемии. Количество новых заражений увеличилось. Больницы и отделения интенсивной терапии заполнены.