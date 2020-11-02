В Европе вводят жесткие ограничения

2 ноября 2020, 19:20[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Сразу в нескольких странах Европы ужесточили антикоронавирусные меры. Там ввели жесткие ограничения. Это уже спровоцировало протесты.
Антикоронавирусные меры были усилены в Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Испании. Там ужесточились ограничения на передвижения и собрания.
«Эти меры вызвали сопротивление среди либертарианцев, теоретиков заговора, владельцев бизнеса и самозанятых граждан», — комментируют происходящее эксперты: «Либертарианцы рассматривают ограничение, как посягательство на их личную свободу. Теоретики заговора называют вирус мистификацией. Предприниматели и самозанятые граждане обеспокоены своим будущим».
Ограничения были введены в связи с второй волной пандемии. Количество новых заражений увеличилось. Больницы и отделения интенсивной терапии заполнены.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.