Эпицентр пандемии переместился в Европу

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2 ноября 2020, 11:04 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Worldometers

фото: pixabay.com

Франция вошла в тройку лидеров по количеству суточных диагнозов. Париж стал центром европейской пандемии. А Европа превращается в новый центр коронавируса. Этот континент поглощает вторая волна. Каждый день заражается все больше и больше европейцев.

Во Франции за прошедшие сутки заразились 46 290 человек. Это рекорд Европы в минувшее воскресенье. На втором месте Италия. Там заразились почти 30 тысяч человек за одни сутки.

Европейские страны начали лидировать в коронавирусной статистике. По суточным показателям они уже вытеснили даже Бразилию, которая находится на третьем месте по общему количеству заразившихся.

Россия в суточной статистике в воскресенье занимала шестое место. Нашу страну тоже захлестнула вторая волна. В конце лета за один день в нашей стране заражались около 4,5 — 5 тысяч человек. Теперь этот показатель вырос до среднего уровня 18 тысяч случаев.

# Страна Новые диагнозы Количество заразившихся Весь мир +436,707 46,804,614 1 США +71,321 9,473,911 2 Индия +46,441 8,229,322 3 Франция +46,290 1,413,915 4 Италия +29,907 709,335 5 Великобритания +23,254 1,034,914 6 Россия +18,257 1,636,781 7 Польша +17,171 379,902 8 Бельгия +16,915 429,229 9 Германия +12,556 544,346 10 Бразилия +10,100 5,545,705