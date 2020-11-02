Эпицентр пандемии переместился в Европу

Франция вошла в тройку лидеров по количеству суточных диагнозов. Париж стал центром европейской пандемии. А Европа превращается в новый центр коронавируса. Этот континент поглощает вторая волна. Каждый день заражается все больше и больше европейцев.
Во Франции за прошедшие сутки заразились 46 290 человек. Это рекорд Европы в минувшее воскресенье. На втором месте Италия. Там заразились почти 30 тысяч человек за одни сутки.
Европейские страны начали лидировать в коронавирусной статистике. По суточным показателям они уже вытеснили даже Бразилию, которая находится на третьем месте по общему количеству заразившихся.
Россия в суточной статистике в воскресенье занимала шестое место. Нашу страну тоже захлестнула вторая волна. В конце лета за один день в нашей стране заражались около 4,5 — 5 тысяч человек. Теперь этот показатель вырос до среднего уровня 18 тысяч случаев.
|
#
|
Страна
|
Новые диагнозы
|
Количество заразившихся
|
Весь мир
|
+436,707
|
46,804,614
|
1
|
США
|
+71,321
|
9,473,911
|
2
|
Индия
|
+46,441
|
8,229,322
|
3
|
Франция
|
+46,290
|
1,413,915
|
4
|
Италия
|
+29,907
|
709,335
|
5
|
Великобритания
|
+23,254
|
1,034,914
|
6
|
Россия
|
+18,257
|
1,636,781
|
7
|
Польша
|
+17,171
|
379,902
|
8
|
Бельгия
|
+16,915
|
429,229
|
9
|
Германия
|
+12,556
|
544,346
|
10
|
Бразилия
|
+10,100
|
5,545,705