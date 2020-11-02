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Эпицентр пандемии переместился в Европу

, 11:04 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Worldometers

Эпицентр пандемии переместился в Европу
фото: pixabay.com

Франция вошла в тройку лидеров по количеству суточных диагнозов. Париж стал центром европейской пандемии. А Европа превращается в новый центр коронавируса. Этот континент поглощает вторая волна. Каждый день заражается все больше и больше европейцев.

Во Франции за прошедшие сутки заразились 46 290 человек. Это рекорд Европы в минувшее воскресенье. На втором месте Италия. Там заразились почти 30 тысяч человек за одни сутки.

Европейские страны начали лидировать в коронавирусной статистике. По суточным показателям они уже вытеснили даже Бразилию, которая находится на третьем месте по общему количеству заразившихся.

Россия в суточной статистике в воскресенье занимала шестое место. Нашу страну тоже захлестнула вторая волна. В конце лета за один день в нашей стране заражались около 4,5 — 5 тысяч человек. Теперь этот показатель вырос до среднего уровня 18 тысяч случаев.

#

Страна

Новые диагнозы

Количество заразившихся

Весь мир

+436,707

46,804,614

1

США

+71,321

9,473,911

2

Индия

+46,441

8,229,322

3

Франция

+46,290

1,413,915

4

Италия

+29,907

709,335

5

Великобритания

+23,254

1,034,914

6

Россия

+18,257

1,636,781

7

Польша

+17,171

379,902

8

Бельгия

+16,915

429,229

9

Германия

+12,556

544,346

10

Бразилия

+10,100

5,545,705

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