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За минувшие сутки в России выявили 18 257 новых случаев заражения COVID-19

, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

За минувшие сутки в России выявили 18 257 новых случаев заражения COVID-19
скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Количество новых случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки выросло на 18 257. Об этом в понедельник, 2 ноября, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, предоставленной оперштабом, новые случаи заболевания за прошедшие 24 часа были зарегистрированы в 84 регионах Российской Федерации. Уточняется также, что у 4 585 (25,1%) заболевших нет клинических проявлений коронавирусной инфекции.

С начала пандемии на территории страны были зарегистрированы 1 655 038 случаев заболевания.

ЕТ

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