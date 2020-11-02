За минувшие сутки в России выявили 18 257 новых случаев заражения COVID-19

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2 ноября 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Количество новых случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки выросло на 18 257. Об этом в понедельник, 2 ноября, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, предоставленной оперштабом, новые случаи заболевания за прошедшие 24 часа были зарегистрированы в 84 регионах Российской Федерации. Уточняется также, что у 4 585 (25,1%) заболевших нет клинических проявлений коронавирусной инфекции.

С начала пандемии на территории страны были зарегистрированы 1 655 038 случаев заболевания.