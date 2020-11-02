Врачи рассказали, как лечат COVID-19 у людей с аутоиммунными заболеваниями

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2 ноября 2020, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]

таблетки, pixabay.com

Глава Общероссийской общественной организации инвалидов – больных рассеянным склерозом доктор медицинских наук Ян Власов и врач-ревматолог, доктор медицинских наук Дмитрий Каратеев рассказали о лечении COVID-19 у людей с аутоиммунными заболеваниями.

Ян Власов сообщил, что больные рассеянным склерозом переносят коронавирус нового типа так же, как и здоровые люди. По его словам, организм пациентов каким-то образом выдерживает вирусную нагрузку. Он также отметил, что в случае обострения основного заболевания таким гражданам необходимо получать соответствующую медпомощь, несмотря на наличие коронавирусной инфекции.

Дмитрий Каратеев в свою очередь сообщил в беседе с RT, что ревматоидный артрит и COVID-19 никак не взаимосвязаны, поэтому пациенты, страдающие этим аутоиммунным заболеванием, продолжают лечение в обычном режиме.

Кроме того, доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Юрий Потешкин рассказал, что люди с сахарным диабетом находятся в группе риска по тяжелому течению коронавируса нового типа. В данном случае от терапии отказывать ни в коем случае нельзя.