Алиев заявил, что Россия должна сохранять нейтралитет в карабахском конфликте
2 ноября 2020, 18:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Москве следует сохранять нейтральную позицию в карабахском конфликте.
Он отметил, что Россия является сопредседателем Минской группы, и она должна придерживаться нейтральной позиции, как и все сопредседатели, «в соответствии с выданным им ОБСЕ мандатом».
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором обратился с просьбой незамедлительно начать консультации по предоставлению помощи Еревану, основываясь на положениях Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией от 1997 года.
Алиев назвал письмо Пашиняна Путину «признанием поражения Армении в Карабахе».
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