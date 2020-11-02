Алиев заявил, что Россия должна сохранять нейтралитет в карабахском конфликте

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2 ноября 2020, 18:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Ильхам Алиев. Фото: сайт президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Москве следует сохранять нейтральную позицию в карабахском конфликте.

Он отметил, что Россия является сопредседателем Минской группы, и она должна придерживаться нейтральной позиции, как и все сопредседатели, «в соответствии с выданным им ОБСЕ мандатом».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором обратился с просьбой незамедлительно начать консультации по предоставлению помощи Еревану, основываясь на положениях Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией от 1997 года.

Алиев назвал письмо Пашиняна Путину «признанием поражения Армении в Карабахе».