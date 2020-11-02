Прошедшие в парламент Грузии оппозиционные партии отказались от мандатов

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2 ноября 2020, 18:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Тбилиси. Фото: Pixabay

Оппозиционный блок «Объединенная оппозиция «Сила в единстве», частью которого является партия, основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, отказалась от входа в парламент нового созыва.

По мнению оппозиции, прошедшие в субботу выборы были сфальсифицированы. Это объединение стало последним из всех восьми ранее отказавшихся от работы в парламенте партий.

Один из лидеров «Национального движения» Ника Мелия заявил, что выборы 31 октября не состоялись, поэтому «Национальное движение», а также объединенная оппозиция приняли решение не входить туда, где нет ничего общего с политикой.

Ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили снял свою кандидатуру с должности премьера Грузии.