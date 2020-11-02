Прошедшие в парламент Грузии оппозиционные партии отказались от мандатов
2 ноября 2020, 18:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Оппозиционный блок «Объединенная оппозиция «Сила в единстве», частью которого является партия, основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, отказалась от входа в парламент нового созыва.
По мнению оппозиции, прошедшие в субботу выборы были сфальсифицированы. Это объединение стало последним из всех восьми ранее отказавшихся от работы в парламенте партий.
Один из лидеров «Национального движения» Ника Мелия заявил, что выборы 31 октября не состоялись, поэтому «Национальное движение», а также объединенная оппозиция приняли решение не входить туда, где нет ничего общего с политикой.
Ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили снял свою кандидатуру с должности премьера Грузии.
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