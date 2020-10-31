Михаил Саакашвили снял свою кандидатуру с должности премьера Грузии

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31 октября 2020, 21:48 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Саакашвили, фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com

Михаил Саакашвили сообщил, что не будет бороться за должность премьер-министра страны: "я отказался от должности премьер-министра Украины 3 раза, тем более меня не интересует должность премьер-министра Грузии".

До этого представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" выдвинули кандидатуру бывшего президента Грузии на должность премьера в случае победы на выборах в парламент.

В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам.

Согласно экзитполу Ipsos, основанное Саакашвили "Единое национальное движение" занимает второе место c результатом 33%, лидирует правящая партия "Грузинская мечта" — 41%.

Правящая партия вечером организовала концерт рядом со своим главным офисом в центре Тбилиси. "Национальное движение" устроило сцену возле здания парламента.