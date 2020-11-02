Лукашенко не будет возражать против визита папы Римского в Белоруссию

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2 ноября 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Александр Лукашенко. Фото: сайт Кремля

Визит папы Римского в Минск возможен, но «среди конфессий должно быть согласие по этой теме». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что не против, чтобы и папа Римский, «не говоря уже о нашем патриархе и так далее», приезжали к нам сюда.

«Но должно быть общее согласие на это. Это не должно нанести непоправимый раскол», – сказал Лукашенко.

Кроме этого, он отметил, что Белоруссия никогда не выступил в роли раскольника и в случае визита пап Римского все должно быть официально – как со стороны Ватикана, так и со стороны государства.

«Если православная церковь, главная наша конфессия, и наш патриарх будет не согласен, мы на это никогда не пойдем», – сказал президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил о многовекторной внешней политике Белоруссии.