Лукашенко заявил о многовекторной внешней политике Белоруссии

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30 октября 2020, 20:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

У Белоруссии была и останется многовекторная внешняя политика. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с коллективом МВД республики.

Президент Белоруссии подчеркнул, что никогда не бросит камень в сторону России, если та будет видеть в республике настоящего брата.

«Белоруссия никогда не отворачивалась от России и никогда не отвернется от нее», – отметил Лукашенко.

Что касается многовекторной политики, белорусский лидер заявил, что Белоруссия – это географический центр Европы, и деваться ей некуда.

«Россия прекрасно должна нас понимать. Потому что у них орел аж двуглавый, а нам тогда надо четырехглавого породить», – сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что не собирается заканчивать свою политическую карьеру.