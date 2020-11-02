Marseille News: Россия намерена дать «беспрецедентный» ответ на маневры сил НАТО у своих границ

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2 ноября 2020, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]

Стратегический бомбардировщик Ту-160, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация собирается дать «беспрецедентный» ответ на маневры сил Североатлантического альянса у своих границ. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах французских сетевых СМИ.

Издание Marseille News отмечает, что Россия намерена направлять свои бомбардировщики для патрулирования Мексиканского залива. Согласно точке зрения, высказанной в процитированной публикации, так Москва планирует отреагировать на повышенную активность западных военных у государственных рубежей РФ. Очевидно, российские власти устали от развертывания сил НАТО возле границ, полагают авторы интернет-ресурса.

Как сообщалось ранее в понедельник, сайт «Русская весна» написал, что Вашингтон и Лондон пытаются с помощью Украины разрушить изнутри имеющуюся в распоряжении РФ систему A2/AD.