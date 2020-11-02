«Русская весна»: США и Британия пытаются с помощью Украины разрушить изнутри российскую систему A2/AD

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2 ноября 2020, 13:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Корабль Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты и Великобритания пытаются с помощью Украины разрушить изнутри российскую систему A2/AD (зона воспрещения доступа и маневра). Соответствующая точка зрения высказана в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Некоторое время назад в Киеве объявили о планах строительства двух баз в Черном море. Данные объекты нужны Вашингтону и Лондону, пишет интернет-издание «Русская весна». Отмечается, что Запад создаст в черноморском регионе вооруженный анклав, способный разрушить российскую систему A2/AD.

Ранее в понедельник сообщалось, что эксперт Евгений Сатановский назвал американскую инициативу о вводе миротворцев в Нагорный Карабах новым ударом по РФ.